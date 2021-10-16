Vaka sayısı 30 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

SAĞLIK 16.10.2021, 19:36
Vaka sayısı 30 binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." dedi. 

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