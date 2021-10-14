Vaka sayısı 30 binin üstünde

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

SAĞLIK 14.10.2021, 21:08
Vaka sayısı 30 binin üstünde

"Daha da yükselmesi ihtimali var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi. 

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