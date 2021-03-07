Vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı
SAĞLIK 07.03.2021, 18:12 07.03.2021, 19:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.
Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" dedi.
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