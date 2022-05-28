Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 COVID-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

Dün de günlük vaka sayısı 940 olarak açıklanmıştı.

Bir gün daha tablo binin altında gelirse toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalkmış olacak.

"3 gün üst üste 1000'in altında vaka sayısı olmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.

147 milyon 719 bin 809 doz aşı yapıldı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.