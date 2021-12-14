Vaka sayısı yeniden 21 binin üstünde
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Böylece dün 18 bin 796 açıklanan vaka sayısı 24 saatte 2 bin 681 artarak 21 binin üzerine çıkmış oldu.
SAĞLIK 14.12.2021, 18:37 14.12.2021, 20:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." dedi.
KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız. pic.twitter.com/RcXYhAengn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 14, 2021
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|15
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|15
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|15
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|20
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|15
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|16
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|15
|20
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|16
|19
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|16
|18
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|16
|16
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|16
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|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
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|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
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|27
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|17
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|17
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|17
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