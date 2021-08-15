Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 test yapıldı, 154 kişi vefat etti, 14 bin 426 kişi iyileşti.
SAĞLIK 15.08.2021, 19:52
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
COVID-19'la mücadele kapsamında son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.
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