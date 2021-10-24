Vaka ve vefat sayısı düşüyor

Son 24 saatte 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 403 kişi sağlığına kavuştu.

SAĞLIK 24.10.2021, 19:35 24.10.2021, 19:42
Vaka ve vefat sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı.

195 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,87, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,49 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 115 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 164 bin 675'i birinci doz, 48 milyon 100 bin 346'sı ikinci doz, 10 milyon 960 bin 33'ü üçüncü doz olmak üzere 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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