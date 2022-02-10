Vakada son durum!

9 Şubat Çarşamba günü koronavirüs vaka sayılarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı gündemden düşmüyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

9 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan güncel vaka sayıları belli oldu.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 108 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı."