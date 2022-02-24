Vakada son durum!

Sağlık Bakanlığı 23 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 464 bin 85 test yapıldı. 86 bin 600 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 268. Bugünkü iyileşen sayısı ise 95 bin 526.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." dedi.