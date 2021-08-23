Vakada son durum! Kahramanmaraş'ta...

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı.

206 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

Kahrmanmaraş'ta aşılama sayısı %66.8 oldu

Sarı kategoride yer alan Kahrmanmaraş'ta aşılama sayısı %66.8 oldu.

Aşı sayısı 88 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 45 milyon 936 bin 819'u birinci doz, 35 milyon 99 bin 244'ü ikinci doz, 7 milyon 607 bin 903'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt larak sıralandı.

Bakan Koca: Hafta sonu beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarıyla ilgili uyarıda bulundu:

"Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün."