Vakada son durum! Kahramanmaraş'ta...

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 163 kişi iyileşti, 232 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK 22.08.2021, 12:26 22.08.2021, 14:16
Vakada son durum! Kahramanmaraş'ta...

"Yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

Kahramanmaraş'ta ise vaka sayısı 137 olarak bildirildi aşılama oranını ise Bakan Koca Twitter hesabından açıkladı 

#Türkiye #Covid19 #pozitif #aşı #AksuTV #aksutv haber
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