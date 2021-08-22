Vakada son durum! Kahramanmaraş'ta...

"Yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/u5UtvhHV2D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2021

Kahramanmaraş'ta ise vaka sayısı 137 olarak bildirildi aşılama oranını ise Bakan Koca Twitter hesabından açıkladı