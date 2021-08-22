Vakada son durum! Kahramanmaraş'ta...
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 163 kişi iyileşti, 232 kişi hayatını kaybetti.
"Yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."
Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/u5UtvhHV2D— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2021
Kahramanmaraş'ta ise vaka sayısı 137 olarak bildirildi aşılama oranını ise Bakan Koca Twitter hesabından açıkladı
KAHRAMANMARAŞ ve AKSARAY’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
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