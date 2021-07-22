Vakalar 2 kattı arttı !

Yaklaşık 2 senedir dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirler yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Salgına karşı tek çare 'aşı' diyen uzman isimler, yeni bir dalganın yaşanmasından endişe ediyor. Çünkü yeni varyantlar en çok aşı yaptırmamış kişilere bulaşıyor, vakaların büyük çoğunluğu bu kişilerden oluşuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu Kurban Bayramı’nın tedbirlerle geçireceğimiz son bayram olabilmesi için temastan uzak durulması gerektiğini açıklamış, "Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 946 kişi iyileşti, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son koronavirüs sayılarını paylaşarak uyarılarda bulundu:

koca: "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi

Bakan Koca, yeni yaptığı paylaşımda da aşının önemine dikkati çekti, kısır döngü uyarısında bulundu:

"Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü."

Öte yandan aşılamanın da düşük olduğu illerde vaka sayıları da artışta. Uzmanlar, aşılamanın büyük avantaj sağlasa da önlem almaktan vazgeçilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.