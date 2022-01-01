Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 COVID-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Vakalar 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da COVID-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.

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