Vakalar en çok hangi illerde arttı/azaldı? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.

Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan vaka sayısında en çok artışı yaşarken; en çok düşüş Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da kaydedildi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.





