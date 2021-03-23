Vakalar en çok hangi illerde arttı/azaldı? Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan vaka sayısının en çok arttığı ilk beş il oldu. En çok düşüş ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da ise kaydedildi.
SAĞLIK 23.03.2021, 14:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.
Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan vaka sayısında en çok artışı yaşarken; en çok düşüş Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da kaydedildi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.
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