Vakalarda, Kahramanmaraş'ta son durum!

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,80, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 112 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 497 bin 626'sı birinci doz, 46 milyon 245 bin 192'si ikinci doz, 10 milyon 743 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta aşı oranı 66,6 oldu.