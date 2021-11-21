Vakalarda, Kahramanmaraş'ta son durum!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu.

Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta aşılama oranı 69.3 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 818 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.