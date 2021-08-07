Vakalarda Kahramanmaraş'ta son durum!

Sağlık Bakanlığının 24-30 Temmuz'u kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 54'e yükseldi. Bu iller arasında Kahramanmaraş’ta 51,53 ile yerini aldı.



Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen normalleşme sürecinin ilk haftalarında Kovid-19 vaka sayısı grafiğinin yatay seyrettiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş'ta Son durum

100 bin kişideki vaka sayısının 10-35 Aralığında olduğu Kahramanmaraş 51,53 oldu.

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının

10-35 Aralığında olduğu 27 il yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı: "Denizli 98,09, Karaman 96,5, Bolu 95,3, Kırklareli 94,54, Gaziantep 58,02, Adıyaman 55,02 oldu.



Oğuztürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller Her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde, diğer şehirlere oranla daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Vaka sayılarındaki artışın nedenleri

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen normalleşme sürecinin ilk haftalarında Kovid-19 vaka sayısı grafiğinin yatay seyrettiğini hatırlattı.

Daha sonra bir miktar yükselen vaka sayılarının, Kurban Bayramı'ndaki tatil döneminde yaşanan hareketlilikle hızla arttığına dikkati çeken Oğuztürk, "Vaka sayıları, bireysel tedbirlere uyulmaması, hareketlilik ve Delta varyantının hem çoğalma hızının hem de bulaşıcılığının fazla olması nedeniyle arttı." dedi.

"Birkaç gün daha riskli bir dönem söz konusu"

Oğuztürk, bayram tatilinin etkilerinin gelecek birkaç gün daha vaka sayılarını artırabileceği uyarısında bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bayramdan sonraki süreçte, virüsün hem kuluçka süresi hem de bulaşıcılık özelliği ile bağlantılı olarak birkaç gün daha riskli bir dönem söz konusu. Bayramdan sonraki süreçte, geçen hafta hareketliliğin azaldığını düşünerek, önümüzdeki haftadan sonra tedbirlerin gündemde olması ve aşılama oranının da her gün artmasıyla birlikte vaka sayılarının bir plato çizip, daha sonra da tekrar düşüş eğilimine girebileceğini düşünüyorum. Ama bu durum, hem aşılama oranımızın artması hem de istisnasız tedbirlere uyulmasıyla sağlanabilir."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde, diğer şehirlere oranla daha yüksek olduğuna dikkati çeken Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Siirt gibi şehirlerimizde maalesef görmek istemediğimiz yüksek rakamlara ulaşılmış durumda. Bunun aşı oranının az olmasıyla direkt bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef bu bölgede aşılama oranımız oldukça düşük. Aşı yaptırmadığınız zaman virüse karşı net bir şekilde korumasız kalıyorsunuz ve bulaşıcılık özelliği fazla olan virüs de çok rahat şekilde pozitif vakaların yükselmesine sebebiyet veriyor."