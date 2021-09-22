Vakalarda son durum!

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 114 bin 311 test yapıldı. Bu kapsamda 1692 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1261.

Son 24 saatte 65 hasta vefat etti, 1261 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam vaka sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, toplam ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatüre oranı %6.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 269 bin 696 oldu.