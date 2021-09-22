Vakalarda son durum!
Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1692 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 22 Eylül koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 114 bin 311 test yapıldı. Bu kapsamda 1692 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1261.
Son 24 saatte 65 hasta vefat etti, 1261 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam vaka sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, toplam ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatüre oranı %6.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 269 bin 696 oldu.
Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020
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