Vakalarda son durum!
Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritasını açıkladı. Son 24 saatte 174 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 82 bin 180 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 80 binin üstüne çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,45 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 416 bin 957 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM
Kahramanmaraş'ta aşılama %77.9 oldu.
"GÖZE ALINMASI MÜMKÜN ZORLUKLARI ENGEL KABUL ETMEYİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkçıların kış şartlarında da Kovid-19 aşılamasının sürmesi için görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, "Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması
mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." ifadelerini kullandı.
“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli. pic.twitter.com/AxRl7mwxiR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2022
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