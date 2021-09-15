Vakalarda son durum ! Kahramanamaraş'ta son durum!

Türkiye'de dün 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 20 bin bandını geçmesi vatandaşları endişelendirirken, aşı olmak istemeyenler ise eylem yapmaya başladı.

Ancak hastanede yatanların çoğunluğunun aşı olmayanlardan oluştuğu bilinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Vatandaşların aşı olması virüsün önüne geçilmesi için oldukça önemli ve bu sayede yüz yüze eğitim aralıksız devam edebilir.

İşte 14 Eylül 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...

14 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunun açıkladı. Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 276 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 51 milyon 979 bin 208, 2. doz uygulanan aşı miktarı 40 milyon 921 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 562 bin 25 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 103 milyon 1 bin 616.

Koca açıklamasında, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı.

Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerine yer verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta aşılanma sayısı 79.7 ye yükselerek aşılanma oranını yükseltti.