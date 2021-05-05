Virüs tırnaklarda iz bırakıyor!
İngiliz Profesör Tim Spector, bir kişinin daha önce koronavirüs geçirip geçirmediğiyle ilgili yapılan bir araştırma sonucunda gözlenen ilginç bir bilgiyi paylaştı. Spector, virüsün tırnaklarda bir iz bıraktığını belirterek, "Beau çizgileri" olarak isimlendirilen bu durumun vücudun hastalıktan kurtulduğu noktada ortaya çıktığını söyledi.
2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs pek çok bilimsel araştırmaya da konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor.
"VÜCUT ENFEKSİYONDAN KURTULDUĞUNDA ORTAYA ÇIKIYOR"
Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin korona geçirip geçirmediğini anlamak için yeni bir belirti keşfetti. İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi koronavirüs geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor. Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin korona geçmişi olduğuna işaret ediyor. 'Beau çizgileri' olarak da adlandırılan bu durum vücut enfeksiyondan kurtulduğunda ortaya çıkıyor.
PROFESÖRÜN ARAŞTIRMASI ÇIĞIR AÇABİLİR
'Beau çizgileri'nin kızamık veya kabakulak hastalıklarından sonra geliştiği daha önce saptanmıştı. Ancak bunun koronavirüs ile de ortaya çıktığına dair henüz bilim dünyasını tatmin edecek büyüklükte bir çalışma bulunmuyor. İngiliz basını Spector'ın araştırmanının bu durumu değiştirebileceğinin altını çiziyor.
DAHA CİDDİ HASTALIKLARIN DA HABERCİSİ OLABİLİR
Çizgilere egzama gibi cilt rahatsızlıklarının ve yetersiz beslenmenin de neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar tırnak şeklindeki daha radikal değişikliklerin Tiroid hastalığı, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.
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