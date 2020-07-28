Virüsü atlatmak yetmiyor: Kovid-19'un kalbe zarar verdiği tespit edildi
Almanya'da yapılan iki araştırma sonucunda, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan veya bu hastalıktan ölen kişilerde kalp hasarı belirtileri bulundu. Kovid-19'un kişilere kalp kriziyle aynı zararı verdiği belirtildi. Uzmanlar, hasarın ne kadar sürebileceği konusunda bilgi vermedi ancak araştırmanın Kovid-19'u yenenlerin neden haftalarca veya aylarca zayıf ve yorgun kaldığını açıklamaya yardımcı olduğunu belirtti.
Almanya'da Frankfurt Üniversite Hastanesi ve Hamburg Kalp ve Damar Merkezi tarafından yapılan iki ayrı araştırmada, yeni tip koronavirüsün kalbe de zararlı olduğu tespit edildi. Hayatta kalanların yüzde 75'inden fazlasının kanında, kişide kalp krizi geçirdikten sonra görülen yüksek düzeyde protein olduğu tespit edildi. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlasının kalp kaslarında ise virüs görüldü.
İYİLEŞENLER AYLARCA ZAYIF VE YORGUN
Kovid-19'un solunum organları, böbrekler ve beyine dahi saldırdığı daha önce tespit edilmişti. Yeni yapılan iki araştırma sonucunda, virüsün ayrıca kardiyovasküler sistemi de etkilediği ortaya çıktı. Uzmanların, hasarın ne kadar sürebileceği konusunda bilgi veremediği, ancak araştırmanın Kovid-19'dan iyileşenlerin neden haftalarca veya aylarca zayıf ve yorgun kaldığını açıklamaya yardımcı olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca; Kovid-19 sonrası hastaların kardiyovasküler değerlerinin takip edilmesini tavsiye etti.
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