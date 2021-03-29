Virüsün kaynağı sızdırıldı! Koronavirüs gerçeği!

Associated Press'in bir nüshasına ulaştığı taslakta, koronavirüsün bir laboratuvarda üretilmesine "çok düşük ihtimal" verildi.

Rapordaki bulgular büyük ölçüde beklendiği gibiydi ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. DSÖ-Çin ortak katılımlı çalışmada, ekip, laboratuvar sızıntısı ihtimali dışında her alanda daha fazla çalışma yapılmasını önerdi.

Rapor birçok kez ertelendi

Söz konusu raporun yayımlanması birçok kez ertelenmişti. Bir DSÖ yetkilisi, raporun önümüzdeki günlerde yayımlanmasının beklendiğini belirtmişti.

Associated Press'in Cenevre'deki bir diplomattan aldığı rapor taslağında, yayımlanmadan önce değişiklik yapılma ihtimalinin bulunduğu da ifade ediliyor.

DSÖ ekibinin Wuhan ziyaretini yöneten uzman Peter Ben Embarek, cuma günü yaptığı açıklamada, raporun son halini aldığını ve bilgilerin doğrulanarak tercüme işleminin yapıldığını aktarmıştı.

Wuhan'a giden DSÖ ekibi, virüsün kaynağına dair yaptığı çalışmada, COVID-19'un laboratuvar ürünü olduğu ihtimalini elediklerini vurgulamıştı. Ayrıca virüsün, donmuş ürün zincirinden bulaşma ihtimaline de dikkat çekilmişti.