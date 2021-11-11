Vücudumuz kışa hazır mı? Bu besinler vücut ısısını ve direncini artırıyor

Havalardan en çok etkilenenler ise genellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve demir yetersizliği olan bireyler oluyor.

Vatandaşlar ise Tarçın, zencefil, acı biber, zerdeçal, , ıhlamur, kuru üzüm, andız, keçiboynuzu pekmezi gibi besinler de vücut ısısının ve direncinin artmasına yardımcı olduğu için rağbet gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktarcı Erkan Akçakale, vatandaşların bu kış vücut ısılarını sıcak tutacak besinleri Aksu Haber’e anlattı.