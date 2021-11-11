Vücudumuz kışa hazır mı? Bu besinler vücut ısısını ve direncini artırıyor
Soğuk kış günlerinde, hareketsizliğin artmasıyla birlikte vücut ısımızın sabit kalması oldukça zorlaşıyor, Havaların soğumasıyla da vücudu sıcak tutamamak pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor.
SAĞLIK 11.11.2021, 16:40
Havalardan en çok etkilenenler ise genellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve demir yetersizliği olan bireyler oluyor.
Vatandaşlar ise Tarçın, zencefil, acı biber, zerdeçal, , ıhlamur, kuru üzüm, andız, keçiboynuzu pekmezi gibi besinler de vücut ısısının ve direncinin artmasına yardımcı olduğu için rağbet gösteriyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktarcı Erkan Akçakale, vatandaşların bu kış vücut ısılarını sıcak tutacak besinleri Aksu Haber’e anlattı.
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