Vücuttaki siğil problemine dikkat!

Bir şekilde cildinizde kesi ya da yaralanma olduğunda bu virüslerden birini kapma olasılığınız çok yükselir. Siğillerin çoğu zararsız olsa da son derece bulaşıcıdırlar.

Siğil problemleriyle ilgili uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hülya Nazik, Siğille doğrudan temas etmek ya da siğille temas etmiş bir şeye dokunmak, virüsün kolayca yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

Ayrıca Nazik, Çocuklar, ergenlik çağındakiler, tırnaklarını yiyenler, tırnak etlerini koparanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde siğil oluşma riskinin çok daha yüksek olduğunu belirtti.