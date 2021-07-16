Yapılan aşı sayısı 62 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor.

Toplam aşılama 62 milyon dozu geçti. İlk doz aşı uygulananların sayısı 40 milyona yaklaştı.

Toplam aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" dedi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla COVID-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

Aşının iki doz etkinliği yüzde 83,5

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarının sonuçları da belli oldu. Aşının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğunu belirlendi.

Yerli aşıyla 3. doz çalışması

Geçen ay Faz-3 çalışmalarına başlanan yerli aşı Turkovac-Coronovac'ta da yeni bir aşamaya geçildi. Aşının hatırlatma dozundaki etkinliğinin ölçülmesi için çalışma yürütülüyor. Yerli aşının üçüncü doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.