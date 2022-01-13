Yaygın koronavirüs aşılamasında 1 yıl geride kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ocak 2021'de Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmiş ve Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını olmuştu.

Bilim Kurulu üyelerinin de aşı olarak Bakan Koca'ya eşlik ettikleri o günün üzerinden tam 1 yıl geçti.

Fahrettin Koca, Türkiye'yi umutlandıran o günün yıldönümünde Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

1 YILDA 138 MİLYON DOZ AŞI

1 yılda 138 milyon doz aşı yapıldığı bilgisini veren Koca, şu ifadelerle birlikte bir de video paylaştı:

"Ülkemizde ücretsiz yaygın aşılama 1 YIL ÖNCE BUGÜN başladı. 1 yılda 138 Milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız Turkovac’ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."