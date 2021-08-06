Yaz aylarında sağlıklı beslenme için nelere dikkat edilmeli?

Sıcakların yükselmesi ile artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık sorunlarının da görüldüğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Kral, yaz aylarında sağlıklı beslenme ile ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Hava sıcaklıklarının artması vücut ısısını da artırıyor. Bu durum ise metabolizmada yeni sorunlara yol açıyor. Metabolizmanın neme ve sıcaklığa adaptasyonu için beslenmede bazı değişiklikler gerekiyor. Peki, yazın nasıl beslenmeliyiz, Diyetisyen Nur Kral Aksu Haber’e anlattı.



Bu sıcak yaz günlerinde meydana gelen terlemeyle daha da artan sıvı ve mineral kaybının mutlaka önüne geçilmeli. Peki, kim ne kadar su içmeli.



