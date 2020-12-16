Yeni atamalar gücümüze güç katacaktır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır." dedi.
SAĞLIK 16.12.2020, 09:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." dedi.
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