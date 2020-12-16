Yeni atamalar gücümüze güç katacaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." dedi.