Yeni çağın yeni sorunu: Bilgisayar görme sendromu
Gelişen teknolojiyle birlikte artan bilgisayar kullanımı, birtakım problemleri de beraberinde getiriyor. Göz problemleri de bunların başında geliyor. Çünkü teknolojik cihaz kullanımı sırasında göz kırpmanın azalması, göz kaslarının yorulmasına neden olabiliyor. Böylece bilgisayar görme sendromu görülebiliyor.
SAĞLIK 01.11.2020, 11:03 01.11.2020, 11:11
Bulanık görme, gözlerde kuruluk ve göz çevresinde ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan bu sendrom, tahmin edilenden daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor. Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir , bilgisayar görme sendromundan korunma yöntemlerini anlattı.
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