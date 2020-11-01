Yeni çağın yeni sorunu: Bilgisayar görme sendromu

Bulanık görme, gözlerde kuruluk ve göz çevresinde ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan bu sendrom, tahmin edilenden daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor. Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir , bilgisayar görme sendromundan korunma yöntemlerini anlattı.