Yeni tedbirler gündemde

Dünya aşı rehaveti içinde gevşemeye giderken ortaya çıkan Delta ve Omicron varyantları tüm hesapları alt üst etti.

Özellikle bulaşıcılığı inanılmaz derecede yüksek olan Omicron, haftalar içinde ülkelerin günlük vaka sayılarını 200 binlere çıkardı.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Türkiye'de de dün itibarıyla 70 bin vakaya dayandık. Uzmanlara göre ocak ayı sonu gibi günlük vaka sayıları 100 binnleri aşacak.

Hal böyle olunca bu yayılıma karşı bir dizi önlem ihtiyacı hissedildi ve hükümet harekete geçti.

Buna göre bazı durumlar altında yeni koronavirüs önlemleri uygulanması planlanıyor.

KAPALI ALANLAR YÜZDE 50 KAPASİTEYE DÜŞECEK

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

ARA TATİL ERKENE ÇEKİLECEK

Bu vaka artışından eğitimin de etkilenmesi bekleniyor.

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

FİNALLERDEN SONRA ARA VERİLECEK

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 502 oldu.