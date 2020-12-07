Yeni trend: Ameliyatsız göz çevresi estetiği

Son zamanlarda karşımıza sıklıkla çıkan yöntemlerden biri olan göz çevresi estetiği ile daha dinç ve genç bir görünüm elde etmek mümkün.

Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, göz çevresi estetiği hakkında bilgiler verdi.

Plexr lazer için kısaca ameliyatsız, dikişsiz, iz bırakmayan göz çevresi estetiği diyebiliriz ama kullanım alanı aslında oldukça geniş bir yöntemdir. Bu yöntem; göz kapağı estetiğinde, gözaltı ve çevresini sıkılaştırma gibi çok geniş alanlarda kullanılıyor.

En büyük avantajı daha cerrahi endikasyon gelişmemiş, minimal düzeyde olan hastalara müdahale edebiliyor ve asimetrik kapak düşüklüklerinde de aynı avantajın yaşanıyor olması.

Herhangi bir kesi, dikiş olmadan 15-20 dakika gibi kısa bir sürede işlem tamamlanıyor.