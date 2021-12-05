Yeni vaka 19 bin 357

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 357kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 278 oldu.

Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz. pic.twitter.com/8xOtObjf5b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021

"Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düştüğünü belirtti.

Koca, "Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.