Yeni vaka sayısı 2 bin 604
Son 24 saatte 2 bin 604 vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 25.04.2022, 19:35 25.04.2022, 20:17
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.
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|40
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|32
|39
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|38
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|22
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|33
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|33
|63
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|33
|63
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|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
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|52
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|35
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