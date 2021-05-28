Yerli COVID-19 aşısı için gönüllüler aranıyor

Yerli aşının Faz-1 çalışmaları 36 gönüllü ile tamamlandı. Aşının güvenilirliği kanıtlandı.

Faz-2 aşamasında ise Ankara Onkoloji ve Araştırma Hastanesi Kilinik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yürütülecek.

Bakan Varank'ın yakında başlayacağını duyurduğu Faz-2 aşamasında aşının etkinliği ölçülecek.

480 gönüllü nasıl seçilecek?

Bu aşama için herhangi bir sağlık sorunu ve hastalığı olamayan, COVID-19 antikoru geliştirmemiş, PCR testi negatif olan ve 18 yaşını doldurmuş 480 gönüllü aranıyor.

Yine gönüllülük koşulları arasında HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması, tam kan sayımı, karaciğer böbrek fonksiyonları testlerinin normal olması ve kan şekerinin normal düzeyde olması gerekiyor. Gebeler gönüllü olamayacak.

Yerli aşı gönüllülere 21 gün arayla 2 doz şeklinde uygulanacak. Başvurular www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Bakan Varank da yerli aşı için gönüllü olmuştu.

VLP yöntemi nedir?

Bu yöntemle koronavirüsün spike proteini denilen tırnaklı proteininden faydalanılıyor. Virüs benzeri parçacık temelli (VLP) aşılarda koronovirüsün 4 proteini kodlayan genler çıkarılıyor. HEK hücrelerine aktarılıyor. Hücrelerde 4 virüs proteini üretiliyor. Bu proteinler bir araya gelerek virüs benzeri parçacıklar halinde hücrelerden salınıyor. Daha sonra bu parçacıklardan aşı antijeni saflaştırılıyor. Bu yöntem ile elde edilen aşılarla virüsün insan hücresine bağlanmasını engelleyen antikorlar oluşturuluyor.

VLP aşısı koldan kas içine değil, deri altına enjekte ediliyor. Aşı, uygulanan kişide bağışıklık sistemini uyarıyor.

VLP yöntemiyle geliştirilen aşı şu an sadece gönüllülere uygulanıyor.