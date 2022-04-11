Yerli tanı kiti geliştirildi: DiaKit

6 kişilik ekiple, yerli ve milli imkanlarla üretildi. Burundan ve ağızdan alınan örneklerle koronavirüsün 30 dakikada tespitini sağlıyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen tanı kiti 'TUSEB DiaKit' kullanımda.

'TUSEB DiaKit', kamuda yerli imkanlarla üretilip ruhsatlanan ilk tanı kiti olma özelliğine sahip.

Tanı kitinin Ankara Aziz Sancar Araştırma merkezindeki üretim laboratuvarını görüntüledi.

Tüm varyantlara karşı etkili

TUSEB Dia-kit, koronavirüsün farklı varyantlarının tamamında tanı yapabilme özelliğine sahip. Özel moneküler dizaynı sayesinde olası yeni mutasyonlardan etkilenme riskini de en aza indiriyor.

DiaKit'in halk sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırılmasıyla PCR testlerinde bekleme süresi kısalacak.

Kitin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapıldı. DiaKit'in ihraç edilmesi de planlanıyor.