Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat

Yılbaşı gecesi uzun süre olduğu ve yemek yenildiği düşünüldüğünde, hızlı ve bir anda yemek yerine, yavaş ve saatlere yayarak yemenin hem gaz ve şişkinlik şikayetini azaltacağını hem de tansiyon ve kan şekerini normal seviyede tutacağını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Kral, "O gece kalori alımımız artacağından, gündüz hafif beslenmeye ve bol su tüketmeye özen göstermeliyiz” dedi.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Kral, yılbaşı tatilinde özel bir sofra kurmak isteyen vatandaşlara ‘Dengeli beslenme’ çağrısı yaptı.



Yılbaşı gecesi bireylerin kendilerini iyi hissettirecek yemekler seçmeleri gerektiğini belirten Kral, bu noktada limitlerin doğru belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



"ÖLÇÜLÜ BESLENİN"

Yılbaşı akşamı görkemli ve kalabalık masalar bizleri bekliyor. Eğer sizde kendinizi böyle bir masada bulduysanız benim önerim; bol bol sohbet edin ve yemeği odak olmaktan çıkartın. Yemeğe mutlaka salata veya çorba ile başlayın. Araştırmalar yemeğe salata başlayanların toplamda %25 daha az kalori aldığını söylüyor. Bu yılın favorileri bal kabaklı bir çorba veya nar taneleriyle süslenmiş bir salata... Ana yemek olarak, eğer varsa hindi tercih edebilirsiniz kırmızı ete göre daha az doymuş yağ içerir, balık da seçeneklerden biri olabilir. Tatlı olarak yağ içermeyen hafif meyve tatlıları veya sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Ertesi gün bol su içmeyi ve kahvaltıda ananas, bol limonlu maydanoz gibi ödem attırıcı besinler tercih etmeyi unutmayın. Benim Vicdan çorbamı da ana öğünlerde sınırsız tüketerek denge sağlamaya çalışabilirsiniz.



"ERTESİ GÜNE DİKKAT"

Yalnızca iki şey söyleyeceğim birincisi "ertesi güne dikkat", "ikincisi de dur deyin". Ertesi gün en az 15 bin adım, kahvaltıda maydanoz, gün içinde 2-3 bardak yeşilçay, gün boyunca su. Meyve; meyveden bir şey olmaz deyipte, akşamın o saatinde bol bol tüketmeyin. O meyveleri soyan kişiye dikkat, dur demediğiniz sürece durmaz o, sürekli soyar, dur deyin. Özellikle alkol tüketimine bağlı baş ağrıları olabiliyor. Alkol aynı zamanda vücudumuzdan fazla sıvı kaybına sebep oluyor. O sıvı kaybı karşılanmadığı zaman da baş ağrısı gelişebiliyor. Bunu engellemek için bol bol su içmeliyiz.

Muhabir: Gökhan Çalı

