Yılda yaklaşık 19 bin kadın meme kanserine yakalanıyor!
Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor.
SAĞLIK 27.10.2021, 17:41 27.10.2021, 19:01
Hayatı boyunca her 8 kadından birinde meme kanseri görülme riski bulunuyor.
Konuya dikkat çekmek amacıyla Özel Mega park Hastanesi de hastane girişinde ve içerisinde broşürler dağıtarak kadınlara bu konuda bilgiler verildi.
Özel Megapark Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Abdulkadir Yücel yaptığı açıklamada meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca Doktor Yücel meme kanserinin tedavisinin artık çok daha kolay olduğunu belirterek kadınların her altı ayda bir doktorlarına kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.
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