Yüzde 74'ü evet dedi

Koronavirüste vakalar artarken, NG Araştırma 81 ilden 15 yaş üzeri 2 bin 145 kişinin katılımıyla araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanlardan yüzde 74'ü yakın çevresinde vaka görüldüğünü söyledi. Yüzde 98 'önlem alıyorum' dedi. Aşı yaptırmak isteyenlerin oranı ise yüzde 27. Yüzde 46 aşı konusunda kararsız.

SAĞLIK 18.12.2020, 11:52
Yüzde 74'ü evet dedi

Koronavirüste bir süredir vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Vefat sayıları ise pandemi boyunca en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ikinci dalgayı yaşadığımızı belirtiyor. Bir yandan devam eden aşı çalışmaları, pandeminin sona ermesi için umut olarak görünürken, tartışmalar da devam ediyor. 

NG Araştırma 9-13 Aralık tarihleri arasında, 81 ilden 15 yaş üzeri 2 bin 145 kişinin katılımıyla araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanlardan yüzde 74'ü yakın çevresinde vaka görüldüğünü söyledi. Yüzde 98 'önlem alıyorum' dedi. Aşı yaptırmak isteyenlerin oranı ise yüzde 27. Yüzde 46 aşı konusunda kararsız. 

NG Araştırma'nın paylaştığı araştırma raporu şöyle: 

KORONAVİRÜS NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINIR

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda %3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise %24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı %64!

TEST SAYILARI YETERLİ Mİ?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?

Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!

ÖNLEM ALIYOR MUSUN?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.

Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, %98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN BİR YAKININ VAR MI?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.

Araştırmamız katılanların %74'ü, çevresinde koronavirüs tespit edilen insanlar olduğunu belirtirken, kalan %26'sı ise yakınlarından birisinin virüse yakalanmadığını ifade etti.

'EVDE KAL' UYARISINI NE KADAR UYGULADIN?

Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte hiç evden çıkmayanların oranı %25'ten %5'e gerilemişti. 2.dalga ile birlikte ise bu oran sadece %7 oranına yükseldi!

Zorunda olmadıkça evden çıkmayanların oranı %45 iken sadece temel ihtiyaçları ve işi dolayısıyla evden çıkanların oranı %46. Kalan %2 ise dışarıya çıkma rutininde bir değişiklik olmayanlardan oluşuyor.

Katılımcıların %83'ü, yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesini savunanlardan oluşuyor!

AŞI YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Dünya genelinde aşı konusunda yapılan bilimsel araştırmalar sonuç verdi. Ülkemizde de içinde bulunduğumuz Aralık ayı sonunda aşı yapılmaya başlanması planlanıyor.

Aşı yaptırmayı düşünen kişilerin oranında önceki araştırmamıza göre azalma görünüyor. Önceki araştırmamızda yaklaşık olarak 2 kişiden 1’i aşıyı yaptıracağını belirtmişti. Fakat bu araştırmamızda katılımcıların yalnızca %27'si aşı yaptıracağını belirtirken, %27'lik kesim aşı yaptırmak istemiyor. Kalan katılımcılar ise aşı konusunda hala kararsız durumda...

AŞI İSTEMEYENLERİN ŞAŞIRTAN NEDENLERİ

Aşıyı yaptırmayı düşünmeyenlerle kararsızlara sorduğumuzda %55 oran ile yan etkilerinden endişe duyulması ilk sırada yer aldı! Katılımcıların %20'si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken kalanlar aşının koruyuculuğuna inanmayanlar ve diğer sebeplerden oluşuyor.

Aşıyı Yaptırmak İstememe Nedeni - Oran

Yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden endişe ediyorum 55%

Aşının üretildiği ülkeye/şirkete güvenmiyorum 20%

Aşının koronavirüse karşı koruyucu olacağını düşünmüyorum 8%

Gerekli tedbirleri aldığım için aşıya gerek duymuyorum 6%

Eğer aşı ücretli olursa maddi durumumdan dolayı yaptırmayı düşünmüyorum 4%

Kendimi koronavirüs için riskli grupta görmüyorum 4%

Diğer 3%

HANGİ ÜLKENİN AŞISINA GÜVENİYORSUN?

İnsanlar her ne kadar bu sürecin sonlanmasını ve bir an önce koronavirüs tehlikesini atlatmayı istese de aşı konusunda çekinceleri olabiliyor. Peki halkımız en çok hangi ülkenin aşısına güveniyor?

En fazla oranı %27 ile ABD - Almanya ortaklığı olan Pfizer - Biontech alıyor.

Hiçbir ülkenin aşısına güvenmeyenlerin ve bu konuda fikri olmayanların her birinin oranı ise 4 kişide 1 olarak çıktı.

Aşıyı Geliştiren Ülke (Firma) - Güven Oranı

ABD - Almanya (Pfizer - Biontech) 27%

Çin (Sinovac) 8%

İngiltere - İsveç (AstraZeneca) 5%

Rusya (Sputnik V) 2%

Diğer 8%

Hiçbiri 26%

Fikrim yok 25%

#aşı #koronavirüs #Araştırma
Yorumlar (0)
10°
açık
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:34
İkindi 15:02
Akşam 17:23
Yatsı 18:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11