Yüzde 74'ü evet dedi

Koronavirüste bir süredir vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Vefat sayıları ise pandemi boyunca en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ikinci dalgayı yaşadığımızı belirtiyor. Bir yandan devam eden aşı çalışmaları, pandeminin sona ermesi için umut olarak görünürken, tartışmalar da devam ediyor.

NG Araştırma 9-13 Aralık tarihleri arasında, 81 ilden 15 yaş üzeri 2 bin 145 kişinin katılımıyla araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanlardan yüzde 74'ü yakın çevresinde vaka görüldüğünü söyledi. Yüzde 98 'önlem alıyorum' dedi. Aşı yaptırmak isteyenlerin oranı ise yüzde 27. Yüzde 46 aşı konusunda kararsız.

NG Araştırma'nın paylaştığı araştırma raporu şöyle:

KORONAVİRÜS NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINIR

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda %3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise %24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı %64!

TEST SAYILARI YETERLİ Mİ?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?

Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!

ÖNLEM ALIYOR MUSUN?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.

Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, %98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN BİR YAKININ VAR MI?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.

Araştırmamız katılanların %74'ü, çevresinde koronavirüs tespit edilen insanlar olduğunu belirtirken, kalan %26'sı ise yakınlarından birisinin virüse yakalanmadığını ifade etti.

'EVDE KAL' UYARISINI NE KADAR UYGULADIN?

Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte hiç evden çıkmayanların oranı %25'ten %5'e gerilemişti. 2.dalga ile birlikte ise bu oran sadece %7 oranına yükseldi!

Zorunda olmadıkça evden çıkmayanların oranı %45 iken sadece temel ihtiyaçları ve işi dolayısıyla evden çıkanların oranı %46. Kalan %2 ise dışarıya çıkma rutininde bir değişiklik olmayanlardan oluşuyor.

Katılımcıların %83'ü, yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesini savunanlardan oluşuyor!

AŞI YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Dünya genelinde aşı konusunda yapılan bilimsel araştırmalar sonuç verdi. Ülkemizde de içinde bulunduğumuz Aralık ayı sonunda aşı yapılmaya başlanması planlanıyor.

Aşı yaptırmayı düşünen kişilerin oranında önceki araştırmamıza göre azalma görünüyor. Önceki araştırmamızda yaklaşık olarak 2 kişiden 1’i aşıyı yaptıracağını belirtmişti. Fakat bu araştırmamızda katılımcıların yalnızca %27'si aşı yaptıracağını belirtirken, %27'lik kesim aşı yaptırmak istemiyor. Kalan katılımcılar ise aşı konusunda hala kararsız durumda...

AŞI İSTEMEYENLERİN ŞAŞIRTAN NEDENLERİ

Aşıyı yaptırmayı düşünmeyenlerle kararsızlara sorduğumuzda %55 oran ile yan etkilerinden endişe duyulması ilk sırada yer aldı! Katılımcıların %20'si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken kalanlar aşının koruyuculuğuna inanmayanlar ve diğer sebeplerden oluşuyor.

Aşıyı Yaptırmak İstememe Nedeni - Oran

Yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden endişe ediyorum 55%

Aşının üretildiği ülkeye/şirkete güvenmiyorum 20%

Aşının koronavirüse karşı koruyucu olacağını düşünmüyorum 8%

Gerekli tedbirleri aldığım için aşıya gerek duymuyorum 6%

Eğer aşı ücretli olursa maddi durumumdan dolayı yaptırmayı düşünmüyorum 4%

Kendimi koronavirüs için riskli grupta görmüyorum 4%

Diğer 3%

HANGİ ÜLKENİN AŞISINA GÜVENİYORSUN?

İnsanlar her ne kadar bu sürecin sonlanmasını ve bir an önce koronavirüs tehlikesini atlatmayı istese de aşı konusunda çekinceleri olabiliyor. Peki halkımız en çok hangi ülkenin aşısına güveniyor?

En fazla oranı %27 ile ABD - Almanya ortaklığı olan Pfizer - Biontech alıyor.

Hiçbir ülkenin aşısına güvenmeyenlerin ve bu konuda fikri olmayanların her birinin oranı ise 4 kişide 1 olarak çıktı.

Aşıyı Geliştiren Ülke (Firma) - Güven Oranı

ABD - Almanya (Pfizer - Biontech) 27%

Çin (Sinovac) 8%

İngiltere - İsveç (AstraZeneca) 5%

Rusya (Sputnik V) 2%

Diğer 8%

Hiçbiri 26%

Fikrim yok 25%