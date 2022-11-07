Kahramanmaraş İstiklalspor, 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta, deplasmanda Tunceli Dersimspor ile karşılaştı.
Kahramanmaraş İstiklalspor ile Dersimspor arasında, Tunceli Atatürk Stadyumunda oynanan 6.Hafta karşılaşmasında ilk yarı gol sesi çıkmadı.
Temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, 58.dakikada Turgay Tiryaki ile 1-0 öne geçti.
Hakemin 4 dakika uzatma gösterdiği karşılaşmada Yasin Berkay Yalçın maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.
Bu sonuçla 6'da 6 yapan Kahramanmaraş İstiklalspor, 18 puanla liderliğini sürdürdü