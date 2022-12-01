Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Veteriner Hekim Semih Olucak, mikroçip uygulaması hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Konuşmasının devamında Olucak, mikroçip taktırmayan kedi, köpek ve gelincik sahiplerini uyardı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Veteriner Hekim Semih Olucak, mikroçip uygulaması hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Konuşmasının devamında Olucak, mikroçip taktırmayan kedi, köpek ve gelincik sahiplerini uyardı.
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