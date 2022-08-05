Aydın'ın İncirliova ilçesinde bisikletiyle gezintiye çıkan Rafet Kızılkaya'ya sahipsiz köpek saldırdı. Bacağından yaralanan Kızılkaya'ya ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

Yaklaşık 1 dakika sonra bisikletiyle sokakta ilerleyen başka bir kişi de aynı köpeğin saldırısına uğradı.

Kızılkaya ve yaralanan diğer bisikletli hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Rafet Kızılkaya, sokakta ilerlerken yanına yaklaşan köpeğin bir anda bacağını ısırdığını söyledi.

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışma yapılmasını isteyen Kızılkaya, "İncirliova, köpek istilasında, resmen hayvanat bahçesi oldu. Yürümekte zorluk çekiyorum. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.