Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem eğitimleri için ön kayıtlar başlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kayıtlar 15 Aralık Perşembe günü başlayıp 30 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek. 16 yaş üzeri vatandaşların başvuru yapabileceği Sahne Maraş Tiyatro Okulu seçmeleri ise 7 – 8 ve 9 Ocak 2023 tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplamda 16 hafta sürecek eğitimlerde öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi tiyatral eğitimler verilecek. Sahne Maraş Tiyatro Okulu yeni dönem eğitimleri için başvuru formuna ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde (https://kahramanmaras.bel.tr) duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.