Yaz aylarının en çok kullanılan aksesuarlarından birisi olan güneş gözlüğü göz sağlığı için çok önemli bir faktör olurken, uzmanlar ise sahte güneş gözlükleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sahte güneş gözlükleri güneşin zararlı ışınlarını geçirdiği için gözde kızarma, gözde yanma, gözde damar tıkanıklıkları oluşturabiliyor. Hatta bu rahatsızlıklar katrakta kadar gidebiliyor.



10 yılı aşkındır gözlük sektöründe optik işletmecisi Murat Doğrul, imitasyon yani orijinal olmayan güneş gözlüklerinin göz sağlığı için birçok zararı olduğuna dikkat çekti.

