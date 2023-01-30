Yalı Mahallesi 111. Sokak'ta bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan dört katlı binaya giren kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, binadaki 9 daireyi soydu.

Apartmana gelen bir ev sahibi, dairelerin kapılarının açık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızların eşyaların yanı sıra kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak çalışma başlattı.

Gazetecilere konuşan ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, "Komşularımız 9 daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu’ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız." dedi.

İstanbul’dan gelen ev sahibi Nuray Yılmaz da “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler." ifadelerini kullandı.

Diğer ev sahibi Asuman Özsoy da "Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar." diye konuştu.