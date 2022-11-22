Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan Maraş Eli Böğründe, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyla coğrafi işareti alındı.

Bu gelişime Kentte faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda heyecan yarattı.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, geleneksel lezzetin coğrafi işaret belgeli tescilinin alınmasının önemine değindi.

Kervancıoğlu, “Maraş eli böğründe geleneksel bir yemeğimizdir, bu lezzetimizin tescilini aldık emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Maraş’ın lezzeti beğeniyle tüketiliyor”

Eli Böğründe lezzetinin yapılışını açıklayan Kervancıoğlu şunları söyledi, “Tesislerimizde her türlü yöresel lezzetlerimiz hazırlanmaktadır. Vatandaşlarımızda yoğun bir şekilde bu ürünlerimizi tüketmektedir. Eli Böğründe nedir isterseniz kısaca bundan bahsedelim. Eli Böğründe Elbistan ve Göksun bölgemizde yetişen kuzularımızdan yapılıyor ve kuzumuzun etinin böğür tarafından yapılıyor ve güzelce işleyip kiremit tavamızın içine bıraktık. Bir tarafında da küçük soğanları ve sarımsakları bıraktık. Domates ve biber de bırakılarak yan yana yerleştiriliyor. Taş fırınında hafif pişirilmesi gerekiyor ve çok güzel bir şekilde tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Özel tırnaklı ekmek üzerine bırakılıyor ve elimize ekmeğimizi alıp bandırarak tüketmemiz gerekiyor. Şuan da yıllardır geleneksel bir yemektir ve tescilini aldık ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.