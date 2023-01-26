Sami Kervancıoğlu kariyer günleri ve kapsamında Kahramanmaraş’ın tanıtımı için gerçekleştirdiği programları da anlattı

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na birde canlı yayında sürpriz yapıldı.

Şehit ve gazi çocuklarının Sami dedesi Aksu TV ekranlarında Gündem programında canlı yayında iken sürpriz doğum günü pastası karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Şehit ve gazi çocukları tarafında yapılan sürpriz karşısında Kervancıoğlu, hem duygulandı hem de çok mutlu olduğunu dile getirdi.