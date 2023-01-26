

Kervancıoğlu mesajında, “Hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Üç Aylar’ın başlangıcında bulunan Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum.”dedi.

İşte Başkan Sami Kervancıoğlu’nun o mesajı:

Ramazan ile nihayetlenen Üç Aylar’ın başlangıcında yer alan Regaib Kandili’miz hem dünyamıza hem ahiretimize katkı sağlayacak kazanımları edinmede bir giriş kapısı niteliğindedir. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu noktada Hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandil’ini tebrik ediyorum.”