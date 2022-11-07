Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimini Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yaptı.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 28 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:
Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ
RB Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
Eintracht Frankfurt - Napoli
Borussia Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
PSG - Bayern Münih