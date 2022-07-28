Büyükşehir Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, şehrin muhtelif yerlerinde müzikseverlerle son kez bir araya geldi.



Etkinlikler kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, Kahramanmaraşlılarla yaz etkinliklerinde bir araya gelerek sevilen parçaları müzikseverler için seslendirdi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli anlara sahne oldu.



Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konserlerde müzikseverler de hep bir ağızdan sanatçılara eşlik etti.



Vatandaşlar gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.